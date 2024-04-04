Güzelyurt'ta seçimin yenilenmesi kararı

İlçe seçim kurullarının kararlarına 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

'31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti adayı Hazim Turan 549 oy, AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy aldı. Demircioğlu, 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde seçimi 1 oyla kaybeden AK Parti adayı Ünal Demircioğlu, 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesiyle sonuçlara itiraz etti. İtirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

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