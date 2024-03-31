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        Aksaray'da çıkan kavgada 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı

        Aksaray'da çıkan kavgada 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 17:04 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:04
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        Aksaray'da çıkan kavgada 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı
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        Aksaray'da çıkan kavgada 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.

        İddiaya göre, Fatih Mahallesi'nde Mustafa Ç. (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        Mustafa Ç, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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