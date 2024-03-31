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        Mahalli İdareler Genel Seçimi

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Vatandaşlarımızın sandıklara giderek hür iradelerini sandıklara yansıtması için polisimizle, jandarmamızla bütün güvenlik önlemlerimizi almış durumdayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:43 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:43
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        Mahalli İdareler Genel Seçimi
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Vatandaşlarımızın sandıklara giderek hür iradelerini sandıklara yansıtması için polisimizle, jandarmamızla bütün güvenlik önlemlerimizi almış durumdayız." dedi.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu eşi ve Canan Kumbuzoğlu geldiği Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde 2154 nolu sandıkta oyunu kullandı.

        Sandık başkanı ve sandık kurul üyeleri ile selamlaşarak kolaylıklar dileyen Vali Kumbuzoğlu, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray’da 301 bin 286 vatandaşın oy kullanacağını söyledi.

        Vatandaşların demokrasiyi içselleştirerek, huzur ve sükunet içinde yıllardır sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdiğini bu yönüyle Türkiye'nin bütün dünyaya örnek olduğunu belirten Vali Kumbuzoğlu;

        "Herkesin gönül huzuru içerisinde seçimini sandıklara yansıtacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Bu çerçeve içerisinde Aksaray'ımızda şu anda 301 bin 286 vatandaşımız oy kullanacaktır. Vatandaşlarımızın sandıklara giderek hür iradelerini sandıklara yansıtması için polisimizle, jandarmamızla bütün güvenlik önlemlerimizi almış durumdayız. Bu kapsamda toplam 2 bin 90 güvenlik personelimiz sahada faaliyet gösteriyoruz. Şu ana kadar önemli bir hadisemiz olmadı. 2024 mahalli idare seçimlerinin ülkemize, Aksaray’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi

        Vali Kumbuzoğlu daha sonra seçimlerle ilgili alınan tedbirler kapsamında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi ile Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezini de ziyaret etti.

        Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya, GAMER Müdürü Hasan Ekecik ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu’dan bilgi alan Vali Kumbuzoğlu; seçimlerin huzur ve güven içinde tamamlanması için güvenlik güçleri ve ilgili tüm birimlerin görevi başında olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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