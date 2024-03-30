Minik Eslem akciğerine kaçan mısır parçasının çıkarılmasıyla rahat nefes aldı

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da 1,5 yaşındaki çocuğun, nefes darlığı, morarma ve öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede, sol akciğer girişinden soluk borusunu tıkadığı saptanan soslu mısır parçası başarıyla alındı.

Kevser ile Ömer Et çiftinin 1,5 yaşındaki kızları Eslem, ağabeyi için bırakılan kuruyemişleri yediği sırada rahatsızlandı.

Öksürmeye, morarmaya başlayan ve nefes almakta güçlük çeken Eslem'in boğazına kaçan mısırı kendi çabalarıyla çıkaramayan çift, vakit kaybetmeden Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

İlk müdahalenin ardından yapılan detaylı incelemede çocuğun, sol akciğer girişindeki soluk borusunu mısır parçasının tıkadığı belirlendi. Çocuk, yaklaşık 4 milimetrelik parçanın çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı. - Kızına ilk müdahale anneden Anne Kevser Et, AA muhabirine, Eslem'i, ağabeyi için koyduğu kuruyemişi yerken görünce hemen müdahale ettiğini söyledi. Bir anlık dalgınlıklarından yararlanan kızının soslu mısırı ağzına attığını aktaran Et, "Çıkarmak için müdahale ettim ancak hırçınlaştı ve öksürmeye başladı. Tam o esnada mısır boğazına kaçtı. Bir kısmını hemen Heimlich manevrası yaparak çıkardım. Rahatsızlıkları giderek artan ve morarmaya başlayan kızım, hastanede mısır parçasının çıkarılmasıyla rahatladı. Zorlu bir süreç geçirdik. Aileler, çocuklarının yabancı cisim yutmalarına karşı duyarlı olsun." ifadesini kullandı.