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        Oy kullanmaya 'Aksaray malaklısı' çoban köpeğiyle geldi

        AKSARAY Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, 'Aksaray Malaklısı' adıyla tanınan, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeğiyle oy kullanmaya gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:44 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:50
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        Oy kullanmaya 'Aksaray malaklısı' çoban köpeğiyle geldi
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        AKSARAY Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, 'Aksaray Malaklısı' adıyla tanınan, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeğiyle oy kullanmaya gitti.

        301 bin 286 seçmenin bulunduğu Aksaray'da '31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri' için 1061 sandık kuruldu. Seçmenler saat 08.00'den itibaren sandıklara gidip oylarını kullanmayı sürdürüyor. Kentte yetiştirilen 'Aksaray Malaklısı' adı verilen çoban köpeği ırkının yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunan AKMİD Başkanı Muammer Tıpırdamaz da Fatih Mahallesi Kamber Demir Lisesi’nde oyunu kullanmaya 'Duman' adını verdiği Aksaray Malaklısı köpeğiyle gitti. Duman, diğer seçmenlerin de ilgisini çekti. Bina girişinde köpeği tutması için komşusuna emanet eden Tıpırdamaz, salona girip oyunu kullandı. Duman, ardından hayvanıyla birlikte okuldan ayrıldı.

        Okul önünde açıklama yapan Tıpırdamaz, “Bugün memleketimizde seçim havası var. Herkesin koyunu, kuzusu ve atıyla oy kullanmaya geldiğini basından takip ediyordum. Ben de Aksaray malaklısı köpeğim Duman'la gelmek istedim. Çok güzel bir atmosfer oldu. Oyumuz da vatanımıza milletimize hayırlı olsun” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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