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        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Aksaray'da 100 çocuğa hediye giyim çeki dağıttı

        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Aksaray'da, öksüz ve yetim çocuklara bayramlık yardımı kapsamında 2 bin 750 liralık hediye giyim kartı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:54 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:54
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        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Aksaray'da 100 çocuğa hediye giyim çeki dağıttı
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        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Aksaray'da, öksüz ve yetim çocuklara bayramlık yardımı kapsamında 2 bin 750 liralık hediye giyim kartı verdi.

        Bir düğün salonundaki iftar programının ardından kartları dağıtan Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, gazetecilere, ramazan ayının, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve halden anlamanın ayı olduğunu söyledi.

        Mübarek günlerin maneviyatına ve geleneklerine uygun şekilde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için gayret ettiklerini belirten Kılınç, şunları kaydetti:

        "Öksüz ve yetimlerimizin yüzlerini güldürmek ve onlara bir nebze olsun bayram sevincini yaşatmak istedik. Konya, Karaman ve Aksaray'da tespit ettiğimiz 100 öksüz ve yetim yavrularımızı bu mübarek ayda sevindirebilmek onların sevincine ortak olabilmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Çok şükür ki kurumumuz, ihtiyaç duyulan her an, vakıf kültürünün ve geleneğinin gerektirdiği şekilde iyilik ve takvada yarışan bir kimliğe sahiptir. Bu yarışta tüm vakıflarımızın ve insanlığın en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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