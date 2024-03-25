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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:07 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:07
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmaların ardından E.H, D.A. ve M.K'nin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 32 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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