Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmaların ardından E.H, D.A. ve M.K'nin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 32 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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