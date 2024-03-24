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        Yem karma makinesinde sıkışan işçi öldü

        AKSARAY'dabir çiftlikte yem karma makinesine önce kolunu daha sonra da bedenini kaptıran işçi Mehmet Koyuncu (53), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 22:35 Güncelleme: 24.03.2024 - 22:40
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        Yem karma makinesinde sıkışan işçi öldü
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        AKSARAY’dabir çiftlikte yem karma makinesine önce kolunu daha sonra da bedenini kaptıran işçi Mehmet Koyuncu (53), hayatını kaybetti. Olay anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Bağlıkaya beldesinde bir çiftlikte meydana geldi. Mehmet Koyuncu, traktöre bağlı yem karma makinesiyle çalıştığı sırada önce kolunu, sonra bedenini kaptırdı. O sırada makineden çıkan yemlerin çuvallara dolduran 2 işçi, durumu fark edip, traktöre koşarak makineyi durdurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Koyuncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Koyuncu'nun cansız bedeni makineden çıkartılıp, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırdı. Olay anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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