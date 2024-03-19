Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmaların ardından E.Y, E.O, H.E.S. ve E.K'nin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, bu kişilerden bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, polisteki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.
Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlıların, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.
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