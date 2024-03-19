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        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:01
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        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmaların ardından E.Y, E.O, H.E.S. ve E.K'nin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, bu kişilerden bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı, polisteki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

        Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlıların, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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