Baharın müjdecisi flamingolar, Tuz Gölü'ne kuluçka için gelmeye başladı

AKSARAY, Konya ve Ankara sınırlarındaki Tuz Gölü'nde, her yıl kuluçka dönemini geçiren, baharın müjdecisi olarak bilinen flamingolar, bu yıl da gelmeye başladı. Her yıl gölde kuşları gözlemleyen Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, "Türkiye'de bu yıl, mevsim normallerinin altında bir kış geçirdik. Gelen flamingolar da çok hızlı adapte olmuşlar. Belki de bu yıl, kuluçka dönemi daha erken olacak" dedi.

Türkiye'nin 2’nci büyük gölü olan Tuz Gölü, bahar ve yaz aylarında yaklaşık binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Kuluçka dönemini burada geçiren flamingolar sonbahar aylarına doğru da sıcak ülkelere göç ediyor.

Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, dernek olarak flamingoları sürekli gözlemlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Flamingoları kontrole geldiğimizde onları eşleşme havuzunda gözlemledik. Hem Mamasın Barajı'nda hem de Kırşehir Seyfe Gölü ve Tuz Gölü'nün etrafındaki küçük göletlerde eşleşme dönemleri başladı. Burada eşleşme bitince nisan ayı gibi kuluçka dönemine geçecekler. Bundan sonra tüm göletteki flamingolar erkek flamingolar olacak. Mayıs ayı itibarıyla yavrularını çıkarıp, bizim kreş dediğimiz bölgede kış mevsimine kadar, süreç, bu şekilde yavrular uçana kadar, bu şekilde devam edecek."

Tuz Gölü çevresinde bu yıl ciddi derecede flamingo popülasyonu olduğunu belirten Tunç, "Seyfe Gölü'nde, mayıs ayında su kalmadığı için flamingolar orada üremiyorlar. Oradaki flamingolar da Tuz Gölü'ne geliyor. Tuz Gölü ve çevresine baktığımızda bir artış var. Biz bunu haziran ayında havadan yapacağımız sayımla, ne kadar kuluçkadan yavru çıktı ve ne kadar başarı var, bunları da o zaman gözlemleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl Tuz Gölü'ndeki flamingolar Gediz deltasına gitmişti. Türkiye'de mevsim normallerinin altında bir kış geçirdik. Gelen flamingolar da çok hızlı bir şekilde adapte oldular. Belki de bu yıl kuluçka dönemi daha erken olacak. Bu yıl kurak bir yıl olacak gibi gözüküyor. Bunun için gözlemlerimizi Tuz Gölü ve çevresinde daha sık yapacağız. Flamingolar için her hafta alanda olacağız" dedi.

'KAÇAK AVCILAR VAR'

Jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nden destek aldıklarını belirten Tunç, "Tuz Gölü havzasında kaçak av yapan insanlar var. Bunlara ekipler göz açtırmamaya çalışıyorlar. Bu hep beraber olacak bir şey. Sadece benim bireysel çabamla olacak bir şey değil. Toplumun da buna duyarlı ve bilinçli olması lazım. Bu dönemde ava giden kişiyi bölgedeki vatandaşlarımızın, sezonun kapandığının uyarması lazım. 12 yıldır Türkiye'nin her bölgesinde ve dünyada 30'un üzerinde ülke gezdim. Bu ülkelerde kuş fotoğrafladım. Benim doğam ve kuşlarım her şeye bedel. Özellikle flamingolar, benim hayatımın her anında varlar. Resimleri evimin her köşesindeler. Flamingolar narin ve nazik hayvanlardır. Benim hayatımın bir parçası oldular. Bunları insanların gözlemesi lazım. Aksaray, Ankara ve Konya üniversiteleriyle birlik olup bu kuşları güzel bir şekilde misafir edeceğiz. Sonrasında kendi yaşam alanlarına tekrar göndereceğiz" dedi.

Flamingoların Anadolu'da 'allı turna' adıyla baharın müjdesi olarak bilindiğini belirten Tunç, "İnsanlar cemre suya, havaya ve toprağa düştü öğrenirken, Anadolu'nun insanı da baharın gelişini turnalara bağlamış. 'Allı turna geldi. Bahar geldi' diye. Allı turnalar Anadolu ve Tuz Gölü için bir efsanedir. Buradan Tuz Gölü'ne kanat çırpacaklar. Şehrin üstünden sürü halinde geçerken gece gündüz ise farklı bir heyecan uyandırıyor" diye konuştu.