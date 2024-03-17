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        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        AKSARAY'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Sadık Göktaş (39) hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:06
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        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        AKSARAY’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Sadık Göktaş (39) hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Gülağaç ilçesi Narköy yakınlarında meydana geldi. Sadık Göktaş yönetimindeki 51 HY 614 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullatif Kuzucu'nun (29) kullandığı 70 AAE 500 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sadık Göktaş, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki Doğan Göktaş (60) ile diğer aracın sürücüsü Abdullatif Kuzucu ve yanındaki Betül Kuzucu (26), Nehir Kuzucu (7), Muhammed Kuzucu (2) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı. Sadık Göktaş'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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