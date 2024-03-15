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        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Aksaray'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:05 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:05
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        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Aksaray'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 8 araç çarpıştı.

        Araçlardaki Kemal T. (31), Muhammed Uğur A. (12), Hasine A. (35), Emine A. (15) ve Zeynep A. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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