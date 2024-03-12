Aksaray'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Programda, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı sinevizyon gösterimi ile anlatıldı, piyes ve oratoryo gösterisi düzenlendi.

Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Aksaray'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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