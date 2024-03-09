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        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerini anlattı

        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni projelerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:03
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        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerini anlattı
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        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni projelerini paylaştı.

        Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Dinçer, 5 yıl önce vatandaştan alınan yetkiyle, şehre değer katan ve ileriye taşıyan birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Aksaray yüzyılı vizyonuyla yeni 5 yıl için destek istediklerini aktaran Dinçer, şöyle konuştu:

        "Geçtiğimiz dönemde şehrimize yaptığımız projelerin maliyeti 10 milyar liradan fazla. Allah'ın izniyle biz yaptık, yine bizler yapacağız. Yaptığımız işler yapacaklarımızın garantisi. Yeni ve şehrimize yakışacak 41 projemiz var. Hepsi sizler için ve sizin hayatınızı kolaylaştırmak için. Sahipsiz hayvan barınaklarından balıkçılar haline, yüzme havuzlarından kent ormanlarına, millet bahçelerinden ata yadigari alanların restorasyonlarına, kent restoranlarından yeşil alanlara bir çok projemiz var."

        Toplantıya, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk ile çok sayıda partili katıldı.

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