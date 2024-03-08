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        Aksaray'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 bin 949 sikke ele geçirildi

        Aksaray'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:29
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        Aksaray'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 13 bin 949 sikke ele geçirildi
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        Aksaray'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçtaki aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 650 obje, 110 yüzük ve 13 bin 949 sikke ele geçirildi.

        Araçtaki F.K. ve M.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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