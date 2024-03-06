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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, ziyaret ettiği pazarda yufka açtı

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği pazarda yufka açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:22
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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, ziyaret ettiği pazarda yufka açtı
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği pazarda yufka açtı.

        Kumbuzoğlu ile eşi Canan Kumbuzoğlu, Aksaray Belediyesince açılan Hanımeli Pazarını gezerek, satılan ürünleri inceledi.

        Kadınlarla sohbet eden ve onlara karanfil veren Kumbuzoğlu, gözleme satan Dürdane Boztoprak'ın standında oklavayla yufka açtı.

        Kumbuzoğlu, ziyaret sonrasında gazetecilere, kadınlar için birçok proje yürüttüklerin belirterek, "Aile bütçelerine destek olmak için el emeği göz nuru ürünlerle birbirinden lezzetli yiyeceklerin satışını yapan kadınların gayret ve çabası her türlü takdirin üzerinde. Başta ailenin temel taşı olan kadınlar olmak üzere çocuklara ve gençlere destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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