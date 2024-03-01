Bakan Özhaseki, Kalanlar Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, küresel ısınma felaketlerinin tek sebebinin, insanoğlunun yaşadığı yerde ortamı bozması ve kirletmesi olduğunu söyledi.

Özhaseki, Aksaray Belediyesince yapılan Kalanlar Millet Bahçesi'nin açılış töreninde, küresel ısınmanın dünya ve Türkiye için bir gerçek olduğunu ifade etti.

Yağışların azaldığını, kurak bir dönemin başladığını vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Yer altındaki sular daha da aşağılara çekiliyor. Küresel ısınmanın felaketleri bizleri yavaş yavaş bekliyor. Bunun bir tek sebebi var, insanoğlu yaşadığı yerde ortamı bozuyor ve kirletiyor. Sanayi devrimiyle birlikte çok üretmeye ve tüketmeye başladık. Bununla birlikte de çok kirletiyoruz. Atmosfer dahil her şeyi kirletiyoruz. İnsanoğlu eliyle bozuyor ve kirletiyor. Bunun neticesinde de karşımıza bir sürü felaketler geliyor. Bir tarafta seller, heyelan, kuraklık ve müsilaj dediğimiz belalar arka arkasına insan oğlunun elleriyle yaptıklarından dolayı geliyor. Bizlerin artık etrafı kirletmeden hareket etmesi gerekiyor."

- "Evlerden atılan suların yüzde 90'ını temizleyerek tabiata veriyoruz"

Özhaseki, dünyanın ısısının sanayi devriminin ardından 1,1 derece arttığını, bu artış 2 ulaştığında kuraklık olacağını ifade etti.

Kuraklık başladığında insanların artık geçimini sağlayamayacak duruma geleceğini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla insanlar göçmek durumunda kalır. Göçler her zaman harp sebebidir. Bizler hükümet olarak büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bir taraftan Paris İklim Anlaşmasına taraf olduk. Yeşil alanlarımızı çoğaltıyoruz. Denizlerimizde temizliğe dikkat ediyoruz. Şu anda 500'ün üzerinde mavi bayraklı plajla dünya üçüncüsüyüz. Kirletme durumunda olan fabrikaları sürekli takip ediyoruz. Çevre cezaları gerçekten çok ağır. Atık su arıtma tesisleri yapıyoruz. Evlerden dışarıya atılan suların yüzde 90'ını temizleyerek tabiata veriyoruz."

Yapılan duanın ardından Özhaseki ve beraberindeki çocuklar, kurdele keserek Kalanlar Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi.