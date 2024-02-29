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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:55
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında kent merkezinde Ö.H, O.K , H.Ö. ve Y.Ö'nün ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, ecza hap, pompalı tüfek, havalı tüfek, 4 tüfek kartuşu, 43 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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