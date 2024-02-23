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        Aksaray'da otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:19
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        Aksaray'da otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçesaray Mahallesi'nde bir otomobilden teyp ve ses sistemi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

        Kent merkezindeki evlere düzenlenen operasyonda, N.Y. (31) ve F.A. (27) gözaltına alındı.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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