Aksaray'da iş yerinden laptop ve para çalan maskeli şüpheli, Kayseri'de yakalandı AKSARAY'da, maske takıp kapısını tornavidayla açıp girdiği cep telefonu satışı yapılan iş yerinden laptop ve bin TL çalan Muhammed Tosun (19), polis tarafından Kayseri'de yakalandı. Tosun, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 19 Şubat'ta Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta Buğra Çelik'e (26) ait cep telefonu satışı yapılan dükkanda meydana geldi. Çelik, sabah iş yerine geldiğinde kapının açık ve içeriden laptop ile bin TL parasının çalındığını fark ederek polise başvurdu. Polis, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde maskeli şüphelinin Muhammed Tosun olduğunu belirledi. Aynı yöntemle 2 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Tosun, Kayseri'de yakalandı. Gözaltına alınan Tosun, telefon satışı yapan iş yerinden çaldığı bin TL'yi harcadığını söyledi, ele geçirilen laptop da sahibi Buğra Çelik'e teslim edildi. Tosun da, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:03 facebook

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