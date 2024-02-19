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        Horoz dövüştürerek kumar oynayan 7 kişiye, toplam 95 bin 487 lira ceza

        AKSARAY'da, evin bodrum katında horoz dövüştürerek kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye, toplam 95 bin 487 lira idari para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Mahallesi'nde bir evin bodrum katında horoz dövüştürüldüğü ihbarıyla harekete geçti. Ekiplerin eve yaptığı baskında, dövüş için kurulan ring alanında 37 horoz ele geçirildi. Horozlar, hayvan barınağına teslim edildi. Horoz dövüştürerek kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında, toplam 95 bin 487 TL idari para cezası uygulandı. İsmi açıklanmayan ev sahibi hakkında da 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:13
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        Horoz dövüştürerek kumar oynayan 7 kişiye, toplam 95 bin 487 lira ceza
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        AKSARAY'da, evin bodrum katında horoz dövüştürerek kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye, toplam 95 bin 487 lira idari para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Mahallesi’nde bir evin bodrum katında horoz dövüştürüldüğü ihbarıyla harekete geçti. Ekiplerin eve yaptığı baskında, dövüş için kurulan ring alanında 37 horoz ele geçirildi. Horozlar, hayvan barınağına teslim edildi. Horoz dövüştürerek kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında, toplam 95 bin 487 TL idari para cezası uygulandı. İsmi açıklanmayan ev sahibi hakkında da 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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