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        Aksaray'da cam balkon montajı yaparken düşen işçi öldü

        Aksaray'da balkondan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:03 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:03
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        Aksaray'da cam balkon montajı yaparken düşen işçi öldü
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        Aksaray'da balkondan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında cam balkon montajı yapan Ahmet Nöbetçigil (29), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nöbetçigil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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