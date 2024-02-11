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        Aksaray'da amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı

        Aksaray'da iki Bölgesel Amatör Lig takımının oyuncuları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 19:11 Güncelleme: 11.02.2024 - 19:11
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        Aksaray'da amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı
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        Aksaray'da iki Bölgesel Amatör Lig takımının oyuncuları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Dağılgan Stadı 1 No'lu halı sahada, Aksaray Akhisarspor ile Ihlara Vadisispor arasındaki müsabakada futbolcular arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arbede yaşandı. Kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırırken, 2 futbolcu yaralandı.

        Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından tekrar devam eden karşılaşma, 2-2'lik skorla sona erdi.

        Diğer yandan kavga anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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