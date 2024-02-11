Aksaray'da amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı
Aksaray'da iki Bölgesel Amatör Lig takımının oyuncuları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Aksaray'da iki Bölgesel Amatör Lig takımının oyuncuları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Dağılgan Stadı 1 No'lu halı sahada, Aksaray Akhisarspor ile Ihlara Vadisispor arasındaki müsabakada futbolcular arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arbede yaşandı. Kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırırken, 2 futbolcu yaralandı.
Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından tekrar devam eden karşılaşma, 2-2'lik skorla sona erdi.
Diğer yandan kavga anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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