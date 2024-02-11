MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Aksaray'da konuştu:

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "MHP olarak Cumhur İttifakı içerisinde Türkiye'ye yönelen tehdit ve tehlikeleri yok etmeye ant içmiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Allah bu yolda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kolaylık ve sağlıklar versin." dedi.

Bülbül, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen MHP Aksaray Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile ortak bir şekilde seçime girdiklerini söyledi.

AK Parti ile bazı illerde ittifak yaptıklarını bazı illerde de rekabet halinde olduklarını vurgulayan Bülbül, şöyle konuştu:

"Aksaray da rekabet içerisine girdiğimiz illerden bir tanesi. Bizim bu rekabet içerisinde olmamız demek Cumhur İttifakı'nın ruhuna zede getireceğimiz anlamı taşımaz. Zira biz 'Birkaç belediye bizim olsun, ötesi ne olursa olsun' anlayışının temsilcileri değiliz. Bizler çıktığımız yolda zarar etsek de 'Kazanan Türk milleti olduktan sonra kendimizi kazanmış addederiz' diyen bir anlayışın temsilcileriyiz. Ülkücü hareket, hayatının hiçbir döneminde kar-zarar hesabı yapmamıştır. Olması gereken neyse öyle davranmıştır, inandığı neyse öyle hareket etmiştir. Bizler daha fazla oya ve oy oranlarına göz kırpmış olsak siyaseti çok farklı şekilde yapabilirdik. Asla ve asla hiçbir zaman nabza göre şerbet vermedik, suyun akışına tabi olmadık. Vatanımız, milletimiz ve tarihimiz bize ne emrediyorsa onu söyledik ve söylemeye de devam ediyoruz. MHP oy oranlarıyla, milletvekili sayısıyla etkisi ölçülebilecek bir hareket değildir. MHP, oy oranı yüzde 1, 10 veya 100 olsa da hiçbir zaman değişmeyecek şekilde Türkiye'nin kaderine her daim etki edecek."

Bülbül, Türk milletinin kendilerine hiçbir zaman sırt çevirmediğini vurguladı.

Hiçbir zaman seçimleri düşünen bir parti olmadıklarını, Türk milletinin MHP'nin kıymetini bildiğini aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

"MHP olarak Cumhur İttifakı içerisinde Türkiye'ye yönelen tehdit ve tehlikeleri yok etmeye ant içmiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Allah bu yolda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kolaylık ve sağlıklar versin. Bu işler kolay işler değil. Etrafımız ateş çemberi. Türkiye'nin bir dakikalık tereddüdüne veya dizlerinin titrediği ana bakıyorlar. İşte böyle bir anı ve fırsatı Türk düşmanlarına vermemek için insan üstü bir gayretle çalışacağız. İşte bu yüzden Cumhur İttifakı yoluna devam ediyor. Bu ittifakın devamında büyük fayda vardır. Bundan milletimiz ve devletimiz yararlanmaktadır. Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin önünü bu ittifak açacak."

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Aksaray Belediye Başkan adayı İrfan Çıtak'ın konuşmalarının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.