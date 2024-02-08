Aksaray'da boş arsada ceset bulundu

AKSARAY´da Hüsnü Aktaş'ın (79), boş arsada odunların yanında cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Aktaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1607 Sokak´ta meydana geldi. Yoldan geçenler, arsadaki odunların yanında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu, 112'ye bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, yerde yatan kişinin aynı sokakta oturan Hüsnü Aktaş olduğunu belirledi. Aktaş´ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Aktaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.