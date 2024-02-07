Ehliyet sınıfı yetersiz olduğu için polisten kaçan sürücü: Cezayı plakaya yazsınlar diye kaçtım
AKSARAY'da, 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü Şaban Gökçe (50), polisin takibiyle yakalandı. Gökçe'nin, 'H' sınıfı ehliyeti bulunduğu ve kamyoneti kullanmaya yetersiz olduğu için kaçtığı belirlendi. 'Yetersiz ehliyetle araç kullanmak' ve 'dur ikazına uymamak' suçundan 9 bin 450 TL ceza uygulanan sürücü Gökçe, "Polisler cezayı plakaya yazsın diye 3 kilometre kaçtım" dedi.
AKSARAY'da, 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü Şaban Gökçe (50), polisin takibiyle yakalandı. Gökçe'nin, 'H' sınıfı ehliyeti bulunduğu ve kamyoneti kullanmaya yetersiz olduğu için kaçtığı belirlendi. 'Yetersiz ehliyetle araç kullanmak' ve 'dur ikazına uymamak' suçundan 9 bin 450 TL ceza uygulanan sürücü Gökçe, "Polisler cezayı plakaya yazsın diye 3 kilometre kaçtım" dedi.
Olay, saat 20.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunda meydana geldi. Polis, şüphe üzerine 35 AK 71 42 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre süren takibin ardından kamyonet durduruldu. Araçtan indirilen sürücü Şaban Gökçe'nin yapılan kontrolünde 'H' sınıfı ehliyeti olduğu ve kamyoneti kullanmaya yetersiz olduğu tespit edildi. Gökçe'ye, 'yetersiz ehliyetle araç kullanmak' ve 'dur ikazına uymamak' suçundan 9 bin 450 TL ceza uygulandı.
'CEZAYI PLAKAYA YAZSIN DİYE KAÇTIM'
Sürücü Gökçe, gazetecilerin 'Neden kaçtınız?' sorusuna ise "Benim ehliyetim yeterli değil. Polisler cezayı plakaya yazsın diye 3 kilometre kaçtım. Polisler haklı onlar da görevlerini yapıyor" diye cevap verdi.
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