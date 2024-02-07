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        'Üzerinden bin yıl geçse de unutulacak bir acı değil'

        HATAY'da 6 Şubat depremleri sonrası evi yıkılınca eşi ve 2 çocuğu ile Aksaray'a taşınan badminton antrenörü Selim Vural, "Üzerinden bin yıl geçse de unutulacak bir acı değil. Çok canımızı kaybettik. Birçok aile dağılıp, yok oldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:10
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        'Üzerinden bin yıl geçse de unutulacak bir acı değil'
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        HATAY'da 6 Şubat depremleri sonrası evi yıkılınca eşi ve 2 çocuğu ile Aksaray'a taşınan badminton antrenörü Selim Vural, "Üzerinden bin yıl geçse de unutulacak bir acı değil. Çok canımızı kaybettik. Birçok aile dağılıp, yok oldu" dedi.

        Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde oturan badminton antrenörü Selim Vural, eşi ve 2 çocuğu ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Aksaray'a yerleşti. Burada da antrenörlük görevini sürdüren Vural, depremin acısını hala unutamadıklarını söyledi. Depremde evlerinin yıkıldığını söyleyen Vural, "Depremin acılarını unutmak imkansız. Depreme uykuda yakalandık. Son aylarda Hatay'da ufak depremler oluyordu. Kalkınca hemen geçecek zannettik. Eşimle yatağın kenarına bitmesini bekledik. Fakat gitgide hızlandı. Eşimle 2 çocuğumuzu alıp, dinince dışarı çıkmaya çalıştık. O sırada evin duvarı yıkıldı. Eşim ve oğlum, odanın duvarının yıkılması sonucu mahsur kaldı Güçlükle de olsa deprem dinince dışarı çıktık. Bina ağır hasar almıştı. Birkaç dakika sonra da evimiz yıkıldı" dedi.

        'KENDİ YARAMI KOMŞUNUN UYARMASI İLE ANLADIM'

        Selim Vural, "Gençlik Spor Müdürlüğü'nde çalışan Spor Şube Müdürümüz Osman Bey ile 4 çocuğunu kaybettik. Aileden ise kuzenlerimi kaybettik. Hatay'da olup da kaybı olmayan kimse yoktur. Çünkü ciddi sayıda insan öldü. Benim oturduğum ev, 4-5 yıllıktı. Toplam 8 dairelik bir binaydı. Ev yeniydi ama o şiddete hiçbir ev dayanamazdı zaten. İlk evden çıkınca müteahhitte kızmıştık. Yeni ev nasıl böyle olur diye? Dışarı çıkıp, yıkımı görünce şükrettik. Evimizin ağır hasarlı olmasından dolayı kendimizi şanslı hissediyoruz. Sağ çıktığımız için şanslı hissediyoruz. Evden çıkınca aracımın anahtarını bulmak için tekrar eve girdim. Çünkü yıllar sonra kar yağmıştı ve soğuk bir hava vardı. Kaşım yarılmış, kendi yaramı dahi yarım saat sonra komşumun uyarması ile anladım" diye konuştu.

        'NEREDEYSE BİNA KALMADI'

        Oturduğu mahallede ciddi yıkım olduğunu vurgulayan Vural, "Neredeyse bina kalmadı, arkasındaki mahalle ise ayakta duruyor. İkinci depremi eşim ile aracın içinde yakalandık. Zaten bizim için yıkıcı olan ikinci depremdi. Üzerinden bin yıl geçse de unutulacak bir acı değil. Çok canımızı kaybettik. Birçok aile dağılıp, yok oldu. Gün geçtikçe şartlar da zorlaşıyor. Allah'ım ülkemize böyle bir deprem yaşatmasın. Aksaray halkı da o dönemde bize çok destek oldu. Evimizin eşyasını tamamını aldılar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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