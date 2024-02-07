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        Haberler Dünya Japonya'nın kuzeyinde sürüklenen buzda 10 katil balina sıkışıp kaldı

        Japonya'nın kuzeyinde sürüklenen buzda 10 katil balina sıkışıp kaldı

        Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido açıklarında 10 katil balinanın yer aldığı sürü, donmuş su yüzeyinde sürüklenen buz tabakaları arasında sıkışarak mahsur kaldı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 10:37 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:37
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        10 katil balina buzda sıkıştı
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        Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido açıklarında sürüklenen buzda 10 katil balinanın sıkışıp kaldığı bildirildi.

        Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Şiretoko Yarımadası'nın Rausu bölgesinin 1 kilometre açığında katil balinalar saptandı.

        10 katil balinanın yer aldığı sürü, donmuş su yüzeyinde sürüklenen buz tabakaları arasında sıkışarak mahsur kaldı.

        Rausu bölgesi yetkilileri, açıklamasında, kurtarma operasyonu için gemilerin katil balinalara yeterince yaklaşamadığını bildirdi.

        Kuşiro Yerel Meteoroloji Bürosu, açıklamasında, "Sıcaklıklar şu anda düşük ve katil balinalar sürüklenen buz tabakaları arasında sıkışıp kalmış olabilir." ifadesini kullandı.

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        "YAVRULARINI KORUMAK İÇİN BÖLGEDE KALIRLARSA..."

        Devlet televizyonu NHK'nın yayınladığı videoda, katil balina sürüsünün, buz tabakaları arasında dikey yönde hareket ettikleri görüldü.

        Tokyo Tarım Üniversitesinden Deniz Memelileri Uzmanı Prof. Kobayaşi Mari, "Katil balinalar oldukça sosyal hayvanlar. Eğer yavrularını korumak için grup halinde (bölgede) kalırlarsa, yorgunluktan yavaş yavaş ölebilirler." dedi.

        GÜNDÜZ EKSİ 9-10 DERECE

        Sert kış koşulları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Hokkaido'da hava sıcaklıkları gündüz eksi 9-10, gece ise eksi 17-18 seviyelerinde.

        Benzer bir vakanın yaşandığı Şubat 2005'te, Rausu bölgesinde sürüklenen buz tabakalarında sıkışan yaklaşık 10 katil balina ölmüştü.

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        #Japonya
        #Katil Balina

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