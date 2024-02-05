Taziye ziyaretinde kalp krizi geçiren kadın öldü

Sarıyahşi ilçesinde 7 çocuk annesi Necla Acar, bugün, vefat eden komşusu Münire Yılmaz'ın evine taziye ziyaretine gitti. Ziyaret sırasında fenalaşan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Acar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acar´ın yarın Sarıyahşi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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