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        Taziye ziyaretinde kalp krizi geçiren kadın öldü

        AKSARAY´da vefat eden komşusu Münire Yılmaz´ın (85) evine taziyeye giden Necla Acar (75) geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:50
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        Taziye ziyaretinde kalp krizi geçiren kadın öldü
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        AKSARAY´da vefat eden komşusu Münire Yılmaz´ın (85) evine taziyeye giden Necla Acar (75) geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

        Sarıyahşi ilçesinde 7 çocuk annesi Necla Acar, bugün, vefat eden komşusu Münire Yılmaz'ın evine taziye ziyaretine gitti. Ziyaret sırasında fenalaşan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Acar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acar´ın yarın Sarıyahşi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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