İngiltere Kralı 3. Charles'ın kanser olduğu açıklandı, Prens Harry İngiltere'ye geldi
Buckingham Sarayı, iki gün önce İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığını duyurmuştu. Bu haberin ardından Kral Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Prens Harry babasını ziyarete İngiltere'ye geldi
Buckingham Sarayı, Pazartesi günü 75 yaşındaki İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konduğunu, tedavisinin ayakta sürdüğünü duyurdu. Kraliyet yetkilileri kanserin türünü açıklamadı.
Bu haberin ardından ABD'de yaşayan Sussex Dükü Prens Harry, dün öğleden sonra Kral Charles'ın Clarence House Sarayı'na geldi.
GÖRÜŞME YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Buckingham Sarayı yakınlarındaki konutta gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Prens Harry'nin ziyaretinin ardından Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Clarence House Sarayı'ndan Buckingham Sarayı'na geçti. Kral ve Kraliçe buradan da helikopterle Sandringham Sarayı'na gitti.
Buckingham Sarayı, kanserin Kral Charles'ın yakın zamanda prostat büyümesi nedeniyle hastanedeki tedavisi sırasında fark edildiğini, prostat kanseri olmadığını açıklamıştı.
HARRY, WILLIAM İLE GÖRÜŞMEYECEK İDDİASI
İngiliz medyasındaki haberlere göre Prens Harry, İngiltere'de kalacağı süre boyunca kardeşi Galler Prensi William'la görüşmeyecek.
Prens Harry, 2020'de kraliyet görevlerinden ayrıldığını açıklamış, daha sonra ABD'li eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınmıştı.
Çıktığı televizyon programları ve yazdığı kitabında kraliyet ailesini ırkçı ve "çekilmez" olmakla suçlayan Prens Harry, özellikle babası ve kardeşiyle ilişkisine ilişkin tepki çeken detayları açıklamıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.