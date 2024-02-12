Hentbol: HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finali
Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, 32-19 kazandığı maçın rövanşında Aksaray Belediyespor'u 32-26 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, 32-19 kazandığı maçın rövanşında Aksaray Belediyespor'u 32-26 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Aksaray Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını İzmir Büyükşehir Belediyespor, 16-13 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İzmir ekibi, müsabakadan 32-26 galip ayrıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
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