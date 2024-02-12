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        Hentbol: HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finali

        Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, 32-19 kazandığı maçın rövanşında Aksaray Belediyespor'u 32-26 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 16:43 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:53
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        Hentbol: HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finali
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        Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, 32-19 kazandığı maçın rövanşında Aksaray Belediyespor'u 32-26 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

        Aksaray Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını İzmir Büyükşehir Belediyespor, 16-13 önde bitirdi.

        İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İzmir ekibi, müsabakadan 32-26 galip ayrıldı.

        İzmir Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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