Aksaray'da aranan 3 hükümlünün de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı
Aksaray'da aralarında 3 firarinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.
Aksaray'da aralarında 3 firarinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan 9 yıl ile 3 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3'ü firari hükümlü ile 1 şüpheli, operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu.
Adliyeye sevk edilen zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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