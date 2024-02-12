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        Aksaray'da aranan 3 hükümlünün de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı

        Aksaray'da aralarında 3 firarinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 14:16 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:33
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        Aksaray'da aranan 3 hükümlünün de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı
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        Aksaray'da aralarında 3 firarinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan 9 yıl ile 3 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3'ü firari hükümlü ile 1 şüpheli, operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu.

        Adliyeye sevk edilen zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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