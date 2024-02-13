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        Balkona cam takarken 3'üncü kattan düşüp ağır yaralandı

        AKSARAY'da binanın 3´üncü katında balkon camı takarken dengesini kaybedip düşen Ahmet Nöbetçigil (29), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:35
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        Balkona cam takarken 3'üncü kattan düşüp ağır yaralandı
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        AKSARAY'da binanın 3´üncü katında balkon camı takarken dengesini kaybedip düşen Ahmet Nöbetçigil (29), ağır yaralandı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 5725 Sokak´ta, 3 katlı apartmanda meydana geldi. Ahmet Nöbetçigil, balkona cam taktığı sırada dengesini kaybederek, 3'üncü kattan beton zemine düştü. Yaralanan Nöbetçigil, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nöbetçigil'in durumun ağır olduğu öğrenildi. 

        MESAİ ARKADAŞI TUTMAY AÇALIŞMIŞ

        Ev sahibi Sebahat Bilgiç, ''Ben mutfakta çay demliyordum. Düşen işçinin yanında bir de iş arkadaşı vardı. İki kişiydi. Kapıdan onları izliyordum. 'Aman oğlum dikkat et.' demeye kalmadan köşeye ayağını basıyordu. Ayağının birini basamayınca dengeyi sağlayamadı. Yanındaki arkadaşı tutmaya çalıştı fakat elinden  sıyrılıp düştü'' dedi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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