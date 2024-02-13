Balkona cam takarken 3'üncü kattan düşüp öldü (2)
YAŞAMINIYİTİRDİ
Aksaray´da binanın 3´üncü katında balkon camı takarken dengesini kaybedip düşen işçi Ahmet Nöbetçigil, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Aksaray - Erkan Altuntaş
2024-02-13 14:04:02
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