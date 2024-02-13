Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Balkona cam takarken 3'üncü kattan düşüp öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:04 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkona cam takarken 3'üncü kattan düşüp öldü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YAŞAMINIYİTİRDİ

        Aksaray´da binanın 3´üncü katında balkon camı takarken dengesini kaybedip düşen işçi Ahmet Nöbetçigil, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Aksaray - Erkan Altuntaş

        2024-02-13 14:04:02

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        Aksaray'da cam balkon montajı yaparken düşen işçi öldü
        Aksaray'da cam balkon montajı yaparken düşen işçi öldü
        Balkona cam takarken 3'üncü kattan düşüp ağır yaralandı
        Balkona cam takarken 3'üncü kattan düşüp ağır yaralandı
        Hentbol: HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finali
        Hentbol: HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finali
        Aksaray'da aranan 3 hükümlünün de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı
        Aksaray'da aranan 3 hükümlünün de aralarında olduğu 4 kişi yakalandı
        Aksaray'da amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı
        Aksaray'da amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı
        Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in doğum gününde yeğeni dünyaya geldi
        Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in doğum gününde yeğeni dünyaya geldi