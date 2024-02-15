Aksaray'da terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
Aksaray'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Kentte belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemi sürüyor.
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