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        Aksaray'da terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

        Aksaray'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:56
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        Aksaray'da terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
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        Aksaray'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik çalışma başlattı.

        Kentte belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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