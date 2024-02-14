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        Aksaray'da göçmen kaçakçılığı ve FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:46 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:46
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        Aksaray'da göçmen kaçakçılığı ve FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara ve FETÖ'ye üye olmaktan arananlara yönelik çalışma başlattı.

        Kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si göçmen kaçakçısı 3 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, 42 F serisi dolar, 600 bin lira, 3 bilgisayar ve 9 cep telefonu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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