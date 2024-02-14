Aksaray'da göçmen kaçakçılığı ve FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara ve FETÖ'ye üye olmaktan arananlara yönelik çalışma başlattı.
Kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si göçmen kaçakçısı 3 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 42 F serisi dolar, 600 bin lira, 3 bilgisayar ve 9 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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