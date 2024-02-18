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        Kuzeyboru - Beşiktaş Ayos: 3-0

        SALON:Aksaray HAKEMLER: İlhan Burhan, Erhan Alparslan KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Lopez, Tuğba Şenoğlu İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık) BEŞİKTAŞ AYOS: Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Brakocevic, İdil Başcan, Maglio (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Hilal Kocakara, Plak Celeste) SETLER: 25-18, 25-19, 25-21 SÜRE: 82 dakika (25, 26, 31) Sultanlar Ligi'nin 21'inci haftasında Kuzeyboru, sahasında konuk ettiği Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:50
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        Kuzeyboru - Beşiktaş Ayos: 3-0
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        SALON:Aksaray HAKEMLER: İlhan Burhan, Erhan Alparslan KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Lopez, Tuğba Şenoğlu İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık) BEŞİKTAŞ AYOS: Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Brakocevic, İdil Başcan, Maglio (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Hilal Kocakara, Plak Celeste) SETLER: 25-18, 25-19, 25-21 SÜRE: 82 dakika (25, 26, 31) Sultanlar Ligi'nin 21’inci haftasında Kuzeyboru, sahasında konuk ettiği Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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