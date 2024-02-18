Kuzeyboru - Beşiktaş Ayos: 3-0

SALON:Aksaray HAKEMLER: İlhan Burhan, Erhan Alparslan KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Lopez, Tuğba Şenoğlu İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık) BEŞİKTAŞ AYOS: Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Brakocevic, İdil Başcan, Maglio (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Hilal Kocakara, Plak Celeste) SETLER: 25-18, 25-19, 25-21 SÜRE: 82 dakika (25, 26, 31) Sultanlar Ligi'nin 21’inci haftasında Kuzeyboru, sahasında konuk ettiği Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.

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