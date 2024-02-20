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        4 yaşındaki Eliz kazada öldü; Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı

        AKSARAY'datakla atan cipteki Eliz Karaköse (4) hayatını kaybetti; annesi, babası ve 1 yakınları yaralandı. Karaköse ailesinin Adana'da oturduğu, Eliz'in doğum günü için ABD'deki Disneyland'a gitmeyi planladıkları, bu nedenle vize için Ankara'ya gittikleri öğrenildi. Kaza, dün Niğde-Ankara otoyolu Alayhan gişeler yakınlarında meydana geldi. Aksa Karaköse (35) yönetimindeki 34 GOG 621 plakalı cip, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Karaköse, eşi Emine Aysen Karaköse, kızları Eliz ve kuzen Erdinç Altun (25) yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan küçük Eliz, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Emine Aysen Karaköse'nin İmamoğlu Belediyesi Voleybol Takımı'nda oynadığı, kızı Eliz'in de takım maskotu olduğu belirtildi. Karaköse ailesinin Adana'da oturduğu, Eliz'in nisan ayındaki doğum günü için ABD'deki Disneyland'a gitmeyi planladıkları, bu nedenle vize için Ankara'ya gittikleri öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:05
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        4 yaşındaki Eliz kazada öldü; Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorlardı
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        AKSARAY'datakla atan cipteki Eliz Karaköse (4) hayatını kaybetti; annesi, babası ve 1 yakınları yaralandı. Karaköse ailesinin Adana'da oturduğu, Eliz'in doğum günü için ABD'deki Disneyland'a gitmeyi planladıkları, bu nedenle vize için Ankara'ya gittikleri öğrenildi. Kaza, dün Niğde-Ankara otoyolu Alayhan gişeler yakınlarında meydana geldi. Aksa Karaköse (35) yönetimindeki 34 GOG 621 plakalı cip, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Karaköse, eşi Emine Aysen Karaköse, kızları Eliz ve kuzen Erdinç Altun (25) yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan küçük Eliz, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Emine Aysen Karaköse'nin İmamoğlu Belediyesi Voleybol Takımı'nda oynadığı, kızı Eliz'in de takım maskotu olduğu belirtildi. Karaköse ailesinin Adana'da oturduğu, Eliz'in nisan ayındaki doğum günü için ABD'deki Disneyland'a gitmeyi planladıkları, bu nedenle vize için Ankara'ya gittikleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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