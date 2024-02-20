Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, bonzai ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde K.E, M.Ö, E.T, T.S. ve Ş.D'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

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