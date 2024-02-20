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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:11 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:11
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde K.E, M.Ö, E.T, T.S. ve Ş.D'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, bonzai ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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