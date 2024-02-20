Aksaray'da horoz dövüştüren 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza verildi
Aksaray'da horoz dövüştürdüğü tespit edilen 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza uygulandı.
Aksaray'da horoz dövüştürdüğü tespit edilen 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.
Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda, 5 horoz taşıma el çantası, horozların dövüş sırasında uçarak kaçmaması için ayaklarına bağlanan 10 aparat ve kafesler ele geçirildi.
Ekipler tarafından horoz sahipleri ile bahis oynayan 7 kişiye toplam 95 bin 487 lira para cezası uygulandı.
Dövüştürülen 37 horoz, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
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