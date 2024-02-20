Aksaray'da horoz dövüştüren 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza verildi

Ekipler tarafından horoz sahipleri ile bahis oynayan 7 kişiye toplam 95 bin 487 lira para cezası uygulandı.

Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda, 5 horoz taşıma el çantası, horozların dövüş sırasında uçarak kaçmaması için ayaklarına bağlanan 10 aparat ve kafesler ele geçirildi.

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