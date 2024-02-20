Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da horoz dövüştüren 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza verildi

        Aksaray'da horoz dövüştürdüğü tespit edilen 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:44 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da horoz dövüştüren 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da horoz dövüştürdüğü tespit edilen 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

        Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda, 5 horoz taşıma el çantası, horozların dövüş sırasında uçarak kaçmaması için ayaklarına bağlanan 10 aparat ve kafesler ele geçirildi.

        Ekipler tarafından horoz sahipleri ile bahis oynayan 7 kişiye toplam 95 bin 487 lira para cezası uygulandı.

        Dövüştürülen 37 horoz, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek

        Benzer Haberler

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
        4 yaşındaki Eliz kazada öldü; Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorl...
        4 yaşındaki Eliz kazada öldü; Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorl...
        Horoz dövüştürerek kumar oynayan 7 kişiye, toplam 95 bin 487 lira ceza
        Horoz dövüştürerek kumar oynayan 7 kişiye, toplam 95 bin 487 lira ceza
        Kuzeyboru - Beşiktaş Ayos: 3-0
        Kuzeyboru - Beşiktaş Ayos: 3-0
        Aksaray'da terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
        Aksaray'da terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
        Aksaray'da "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı" düzen...
        Aksaray'da "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı" düzen...