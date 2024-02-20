Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde A.Ö, E.B, C.E, İ.D, F.A, Y.A. ve İ.T'nin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme
        Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu

        Benzer Haberler

        Aksaray'da horoz dövüştüren 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza verildi
        Aksaray'da horoz dövüştüren 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza verildi
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
        4 yaşındaki Eliz kazada öldü; Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorl...
        4 yaşındaki Eliz kazada öldü; Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorl...
        Horoz dövüştürerek kumar oynayan 7 kişiye, toplam 95 bin 487 lira ceza
        Horoz dövüştürerek kumar oynayan 7 kişiye, toplam 95 bin 487 lira ceza
        Kuzeyboru - Beşiktaş Ayos: 3-0
        Kuzeyboru - Beşiktaş Ayos: 3-0
        Aksaray'da terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
        Aksaray'da terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı