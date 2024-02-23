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        Eskil'de akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

        Eskil Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin ve Belediye Başkanı Necati Belgemen, Cumhuriyet İlkokulu'na kurulan akıl ve zeka oyunları sınıfını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:25
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        Eskil'de akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı
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        Eskil Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin ve Belediye Başkanı Necati Belgemen, Cumhuriyet İlkokulu'na kurulan akıl ve zeka oyunları sınıfını açtı.

        Okul müdürü Hüseyin Sezer, törende, okul içinde boş olan bir sınıfın akıl ve zeka oyunlar sınıfı olarak değiştirildiğini söyledi.

        Eylül itibariyle başlatılan çalışmanın tamamlanarak öğrencilerin hizmetine girdiğini belirten Sezer, "Cumhuriyet İlkokulu olarak akıl ve zeka oyunlar sınıfı ihtiyaç duyuyorduk. Öğrencilerimiz bu sınıf içinde hem keyifli vakit geçirecekler, hem de kendilerini geliştirecekler. Okul aile birliği ve velilerimizin katkılarıyla bu güzel sınıfı ilçemize kazandırdık." ifadesini kullandı

        Konuşmaların ardından Bilgin, Belgemen ve Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer kurdele keserek sınıfın açılışını yaptı.

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