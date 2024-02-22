Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da iş yerinden laptop çaldığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:11 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da iş yerinden laptop çaldığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Taşpazar Mahallesi'ndeki cep telefonu mağazasından laptop çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.T. (19) olduğunu belirledi.

        Harekete geçen polis, şüpheliyi Kayseri'de saklandığı evde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çifti için yeni iddianame!
        Polat çifti için yeni iddianame!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Aksaray'da iş yerinden laptop ve para çalan maskeli şüpheli, Kayseri'de yak...
        Aksaray'da iş yerinden laptop ve para çalan maskeli şüpheli, Kayseri'de yak...
        20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda başarıya oda...
        20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda başarıya oda...
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da horoz dövüştüren 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza verildi
        Aksaray'da horoz dövüştüren 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza verildi
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
        4 yaşındaki Eliz kazada öldü; Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorl...
        4 yaşındaki Eliz kazada öldü; Disneyland'ı görmek için vize almaya gidiyorl...