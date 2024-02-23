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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:51 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:00
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, kent merkezinde 12 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, sentetik hap, kannabinoid, skunk, uyuşturucu hap, 4 tabanca, 67 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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