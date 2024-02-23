Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, kent merkezinde 12 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, sentetik hap, kannabinoid, skunk, uyuşturucu hap, 4 tabanca, 67 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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