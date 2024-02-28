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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:06 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:37
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, beraberinde Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer ile Valiliğe geçti.

        Şeref defterini imzalayan Çetin, daha sonra Vali Kumbuzoğlu ile görüştü.

        Çetin, Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, ardından Kapalı Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

        Girdiği bir iş yerinde Mehmet Ali ve Nuran Oğuz çiftine blender seti hediye eden Çetin, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda da balon satan engelli bir vatandaşın tüm balonlarını alarak meydandaki çocuklara dağıttı.

        Çetin, daha sonra Aksaray Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak'ı ziyaret etti. Çetin, burada yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin yanında olduklarını ve onlar için ne yapılırsa yapılsın az kalacağını söyledi.

        Tüm şehit ailelerinin emrinde olduklarını aktaran Çetin, şöyle konuştu:

        "Devletimizin tüm birimleri aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin izinde ve yolunda yürüyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Aziz şehitlerimizin yakınları ile kahraman gazilerimiz bizlerin gururudur, millet olarak yanınızdayız. Kahraman şehitlerimiz, şanlı al bayrağımız uğruna, milletin birliği ve bütünlüğü için canlarını seve seve feda etti. Biz de onların yolunda milletin huzuru ve bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için bayrağa sarılmaya hazırız. Canımız, kanımız şanlı al bayrağımıza ve devletimize feda olsun. Yeter ki vatan sağ olsun."

        Koçak ise şehit ailelerinin bu vatan için bedel ödeyenler olduğunu, devletin tüm kurumlarını yanlarında hissettiklerini ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

        Ziyarette Çetin, Koçak'ı telefonla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştürdü.

        Yerlikaya telefonda, "Biz vatanımız, milletimiz ve devletimiz için şehit düşen kardeşlerimiz için Allah'a dua ediyoruz. Şehit yakınları bizlere ve aziz milletimize emanet. Şehit ailelerimize herkes sevgisini ve hürmetini kalbinin derinliklerinde yaşatıyor. Yakın zamanda şehit aileleriyle bir araya geleceğiz. Allah kahraman Mehmetçiğimizi, polisleri ve koruyucuları her zaman korusun ayaklarına taş değdirmesin. Bölücü terör örgütü başta olmak üzere bu memleketin birliği ve dirliğine saklı veya açık kim düşmansa Allah onları perişan etsin. Gönüllerimiz bir, iyiler ve doğrular hep böyle kenetlendikçe bozguncular her zaman kaybetmeye mahkumdur." dedi.

        Koçak, görüşme sonunda Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Çetin ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ'ı ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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