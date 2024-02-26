Aksaray'da sahte diş hekimine gözaltı

AKSARAY’ın Güzelyurt ilçesinde jandarma ekipleri, klinik açıp sahte diş hekimliği yapan Hasan Ali H.'yi (70) gözaltına aldı. Klinikteki tıbbi malzemelere de el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt ilçesinde bir kişinin diploması olmadan diş hekimliği yaptığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, kliniğin adresini belirleyip operasyon düzenledi. Operasyonda sahte diş hekimi Hasan Ali H. gözaltına alındı. Klinik kapatılırken, içerideki tıbbi malzemelere de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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