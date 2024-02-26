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        Aksaray'da sahte diş hekimine gözaltı

        AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde jandarma ekipleri, klinik açıp sahte diş hekimliği yapan Hasan Ali H.'yi (70) gözaltına aldı. Klinikteki tıbbi malzemelere de el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt ilçesinde bir kişinin diploması olmadan diş hekimliği yaptığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, kliniğin adresini belirleyip operasyon düzenledi. Operasyonda sahte diş hekimi Hasan Ali H. gözaltına alındı. Klinik kapatılırken, içerideki tıbbi malzemelere de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:10 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:15
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        Aksaray'da sahte diş hekimine gözaltı
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        AKSARAY’ın Güzelyurt ilçesinde jandarma ekipleri, klinik açıp sahte diş hekimliği yapan Hasan Ali H.'yi (70) gözaltına aldı. Klinikteki tıbbi malzemelere de el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt ilçesinde bir kişinin diploması olmadan diş hekimliği yaptığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, kliniğin adresini belirleyip operasyon düzenledi. Operasyonda sahte diş hekimi Hasan Ali H. gözaltına alındı. Klinik kapatılırken, içerideki tıbbi malzemelere de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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