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        'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı, sepetinden uyuşturucu çıktı

        AKSARAY'dajandarma ekiplerinin 'dur' ihtarı uymayıp kaçan kebapçı kuryesi Mehmet B. (28) kaza yaptı. Motosikletinin sepetindeki kebapların arasından uyuşturucu çıktı. Olay, saat 18.30 sırlarında Ereğlikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri motosikletli kurye Mehmet B'nin uyuşturucu satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, motosikletten inen kuryeyi suç üstü yakalamak isterken, Mehmet B., ekipleri fark edip 68 ACR 815 plakalı motosikletiyle kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarma, kuryeyi takip etti. 1481 Sokak'ta motosiklet kaza yapıp devrildi. Kurye Mehmet B. Yaralanırken, motosikletin sepetindeki uyuşturucu yere döküldü. Kebaplar ise sepetin içinde kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince yaralı kurye ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 21:04 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:10
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        'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı, sepetinden uyuşturucu çıktı
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        AKSARAY’dajandarma ekiplerinin 'dur' ihtarı uymayıp kaçan kebapçı kuryesi Mehmet B. (28) kaza yaptı. Motosikletinin sepetindeki kebapların arasından uyuşturucu çıktı. Olay, saat 18.30 sırlarında Ereğlikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri motosikletli kurye Mehmet B’nin uyuşturucu satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, motosikletten inen kuryeyi suç üstü yakalamak isterken, Mehmet B., ekipleri fark edip 68 ACR 815 plakalı motosikletiyle kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarma, kuryeyi takip etti. 1481 Sokak'ta motosiklet kaza yapıp devrildi. Kurye Mehmet B. Yaralanırken, motosikletin sepetindeki uyuşturucu yere döküldü. Kebaplar ise sepetin içinde kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince yaralı kurye ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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