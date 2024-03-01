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        Bakan Özhaseki: Deprem gerçeğini bilerek hareket etmeliyiz

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray'da yaptığı konuşmada, "En emin bölgeler buralar gözüküyor; ama böyle diyerek hiç kimse, binasını en ufak yapacağı bir müştemilatı bile sıradan yapmasın lütfen.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:41 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:45
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        Bakan Özhaseki: Deprem gerçeğini bilerek hareket etmeliyiz
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray’da yaptığı konuşmada, “En emin bölgeler buralar gözüküyor; ama böyle diyerek hiç kimse, binasını en ufak yapacağı bir müştemilatı bile sıradan yapmasın lütfen. Her an 5 ya da 6 şiddetinde buralarda deprem olabilir. O yüzden ne yapıyorsak, bu gerçekliği bilerek hareket etmek durumundayız'' dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyarette bulunmak ve törenlere katılmak için bugün Aksaray'ya geldi. Bakan Özhaseki, ilk olarak kentteki iş insanları ve kanaat önderleriyle buluştu. Bakan Özhaseki, Anadolu coğrafyasının, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olduğunu ve şu ana kadar da değişik medeniyetlerin yaşadığını belirtti. Türk insanının bu nedenle güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Özhakesi, bu toprakların dezavantajının da depremsellik olduğunu ifade etti. 'BİR DE İŞİN REALİTESİ VAR' Bu bölgelerde her an deprem olabileceğini ve yapıların ona göre inşa edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Özhaseki, ''Yerin altı hareketli. Şu an da bile hareketli, fay sayısı 500'ün üzerinde. Tespit edilememiş faylar da olduğu için söylüyorum, yoksa 480 küsur falan diyor bilim adamları. Bunun manası şu; doğru belli bölgelerden yüzyıllar boyunca faylar kırıldı ve dışarıya vurduğu için enerji, Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi, Doğu Anadolu Fay Hattı gibi, Ege bölgesi gibi çok tehlikeli ve riskli fayların bulunduğu her an 6 ya da 7 şiddetinde veya daha yüksek şiddette deprem üretebilecek bölgeler var. En emin bölgeler buralar gözüküyor; ama böyle diyerek hiç kimse, binasını en ufak yapacağı bir müştemilatı bile sıradan yapmasın lütfen. Her an 5 ya da 6 şiddetinde buralarda deprem olabilir. O yüzden ne yapıyorsak, bu gerçekliği bilerek hareket etmek durumundayız. Eğer bunu yapmaz da cami yaparken rastgele, emekli abilerin yaptırdığı, mühendisliğe dayanmadan, bilim adamlarının dediğine dayanmadan yaptırırsak emin olun sevap olmaz. Çünkü yarın, bir gün yıkılır ve altında insanlar kalır. Evimizi yaptırıp da 'Allah büyük' deyip işin altından çıkamayız. Amenna Allah büyük. Diyecek hiçbir şey yok. İsterse her yerde korur; ama bir de işin realitesi var.'''130 BİN İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ'Meydana gelen depremlerde 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Özhaseki, ''O yüzden bizim hepimizin bu gerçekliği bilerek hareket etmesi lazım. Son yüzyılda, bu ülkenin denizlerinde ve karasında meydana gelen depremin sayısı 231 arkadaşlar. 6 ve üzerinde, bak aşağı tarafı saymıyoruz. Buralardaki olan depremleri, Orta Anadolu'da olanları hiç saymıyoruz. 130 bin insanımızı kaybetmişiz. Binlerce binalar yıkılmış. Son Kahramanmaraş depreminde bile 850 bin bağımsız birim yıkılmış. Ev, müştemilat, ahır, iş yeri, depo vesaire. Maddi zarar 104 milyar dolar. Değerli arkadaşlar, biz bundan bilerek hareket edeceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Kaçak yapıp belediyeyle kavga etmeyeceğiz. Gözünü yum, ne var ki demeyeceğiz. Bir kat daha at ne var ki ne olur, bir şey olmaz demeyeceğiz. Kendimiz için bunu demeyeceğiz. Ülkeye de zararı olur. Bu ülkenin de böyle bir gerçekliği var'' diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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