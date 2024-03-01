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        Bakan Özhaseki, Aksaray'da partililerle bir araya geldi:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde hep birlikte ipi göğüsleyeceklerini belirterek, "Zafer inananların, çalışanların ve iyi insanların olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 20:00 Güncelleme: 01.03.2024 - 20:00
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        Bakan Özhaseki, Aksaray'da partililerle bir araya geldi:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde hep birlikte ipi göğüsleyeceklerini belirterek, "Zafer inananların, çalışanların ve iyi insanların olacak." dedi.

        Özhaseki, kentte bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Programı'nda, AK Parti olarak 22 yıldır hizmet belediyeciliği, marka şehirler, gönül belediyeciliği olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        İnsanların gönlüne girebilmek için gece gündüz çalıştıklarını, çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

        "Biz böyle yaparken son dönemde 'Algı belediyeciliği' diye bir şey başladı. Son derece üzücü hakikaten. Gerçeklik ayrı fakat o sosyal medyadaki dünya ayrı. Bu algı belediyeciliği modalaştı. Bu da ne yazık ki epeyden beridir devam ediyor. Biz tabi yolumuzu değiştirecek değiliz. Biz yine hizmet edeceğiz. Bizim derdimiz, davamız var ve yaptığımızı biliyoruz. Onlar da ne yaparlarsa yapsın ancak bulunduğumuz ortam itibarıyla söylüyorum, arkadaşlar çok çalışmalıyız. Bu gerçeklikleri anlatmalıyız ve yaptıklarımızı anlatmalıyız. Türkiye'nin geçmişten bugüne atlattığı badireleri anlatmalıyız. Çektiğimiz çileleri gerçekten söylemeliyiz, başarılarımızı da anlatmalıyız. Neticesinde gelecekle ilgili de gerek Aksaray'ımızda gerek diğer illerimizde neler yapacağımızı da söylemeliyiz."

        Özhaseki, parti olarak çok çalıştıklarını, kapı kapı gezerek bunları anlatacaklarını ifade etti.

        Çalışmaların yanında birliği ve dirliği asla bozdurmamaları gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Nefsimize uymayacağız. Allah nasip ederse yarın Niğde'ye, sonra Kayseri, Bursa ve Balıkesir'e gideceğiz. Hizmete devam edeceğiz. Siyasi gerçeklik uğruna, doğru bildiklerimizi söylemeye de devam edeceğiz. Asla ayrılmadan, birbirimizden kopmadan, dualar ederek ve gayret ederek iyi işler yapmaya devam edeceğiz. Rabbim utandırmasın, mahcup etmesin. İnşallah 31 Mart'ta da hep birlikte ipi göğüsleyeceğiz. Zafer inananların, çalışanların ve iyi insanların olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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