Bakan Özhaseki: Deprem gerçeğini bilerek hareket etmeliyiz (2)

BAKANÖZHASEKİ: 75 BİN KONUTU VATANDAŞA TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray'da iş insanlarıyla buluştuktan sonra Hamidiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde 75 bin konutu vatandaşa teslim edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

''300 binden fazla konut yapılıyor. Bu ay dağıtacağımız konutlarla beraber 75 bin konutu vatandaşa teslim etmiş olacağız. Dile kolay, 75 bin konut. Bundan sonra da her ay 10 bin, 15 bin konutun kurasını çekip hak sahiplerine vereceğiz. Yerinde dönüşüm yapmak isteyen varsa gelsin, para verelim, yapsın dedik. Binlerce vatandaşımız müracaat etti. Onlar da işe başladıklarında, işin başında avans da veriyoruz, para da veriyoruz, kredi de veriyoruz. Kendisi evini yapmak istiyorsa onun da her türlü kolaylığını getiriyoruz. 4 bin 333 köyde, köy evi yapıyoruz. Dile kolay, 4 bin 333 yerde şantiye kurduk. 50 tane, 100 tane, 200 tane yıkılan köy evlerini yapıyoruz. Hem de çelikten yapıyoruz. Şehir merkezlerini inşa ediyoruz.''

Bakan Özhaseki, ''Kura çektiğimiz yerlerdeki kardeşlerimize diyorum ki; belki bugün bazılarınıza ev çıkmayacak, ama ne olur üzülmeyin. Bir sene geçmeyecek, hepiniz evinizi almış olacaksınız. Sizler, evinizde oturuncaya kadar. Huzurla, sonra da dönüp bize 'Allah sizden razı olsun kardeşim. Hakkınız helal olsun' deyinceye kadar oralardayız, gelmeyeceğiz, çalışacağız. O işleri inşallah bitireceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz bu kadar uğraşırken, gayret ederken, ne yazık ki üzücü işler de var. Daha ilk günlerde işe başlarken muhalefetin başındaki adamlar, 'Bu depremin altında kalır bu iktidar' diyorlardı. İnşaatlara başlarken, 'Aceleniz de ne oluyor, canım, biraz bekleyin' diyorlardı. Şimdi de evleri dağıtıyoruz. Hiçbirisini görmüyorlar. Bir ay kadar önce ana muhalefetin genel başkanı, '20 tane köye verdiler. Verdikleri sözlerin 0,001'ini teslim ettiler' gibi laflar ediyor. Bir başka muhalefetteki arkadaş, 'Kime veriyorlar acaba o evleri? Kesin AKP'lilere veriyorlardır' diyor. Allah sizi ıslah etsin ya. Ne olur şu kirli dilinizi, hiç değilse depremzedeler üzerinden çekin. Bu deprem, siyaset üstü bir iştir. Herkes orada kan ağlıyor. Tam 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz orada. Binlerce yerde şantiyemiz var. Bir bakan yardımcımız hiç gelmiyor. Ben de mutlaka her hafta oralardayım. Bunca çalışmanın karşılığında eğer yerleri görmek istiyorsanız gelin sizi tek tek gezdirip göstereceğim, diyorum. Bir aydır bunu söylüyorum. Allah'ın bir kulu çıkıp demedi ki muhalefetten, 'Hakikaten nerede yapıyorsunuz? Gösterin.' demedi. Zaten görüyorlar, biliyorlar da başka türlü söylemeye çalışıyorlar. Dertleri başka yerde. Çok şükür bizler bu işleri yapmaya devam ediyoruz.'' diye konuştu.

'KÜRESEL ISINMA BİR GERÇEK'

Bakan Özhaseki, temel atma töreninin ardından Kalanlar Millet Bahçesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Özhaseki buradaki konuşmasında da küresel ısınmaya dikkat çekti. Özhaseki, ''Değerli kardeşlerim, küresel ısınma bir gerçek. Siz bunun farkındasınız. Artık yağışlar biraz azalıyor. Kurak bir dönem başlıyor. Yer altındaki sular daha da aşağı doğru çekiliyor. Bizi küresel ısınmanın felaketleri yavaş yavaş beklemeye başlıyor. Niye böyle oluyor? Bir tek sebebi var. İnsanoğlu artık yaşadığı yerde ortamı bozuyor, kirletiyor. Sanayi devrimiyle birlikte çok üretmeye başladık. Çok tüketmeye başladık. Ama çok tüketirken de çok kirletmeye başladık. Etrafı kirletiyoruz. Atmosfere sera gazı salınımını veriyoruz ve atmosfer dahil her şeyi bozuyoruz'' dedi.